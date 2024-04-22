Названы самые успешные застройщики Москвы

Самым успешным девелопером в Москве в первом квартале 2024 года стала компания «ПИК», она сохраняет это звание девятый год подряд, говорится в исследовании аналитиков «Метриум» (есть в распоряжении Банки.
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