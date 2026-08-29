CDC Reports COVID-19 Activity Is Increasing Across US The Centers for Disease Control and Prevention on Friday said COVID-19 activity is "increasing" across the United States although its levels are still considered "very low" overall.
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