ВСУ предприняли попытку нанесения ракетного удара по Крыму ракетами "Нептун"

В ночь на 3 мая с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре Крыма восемью крылатыми ракетами воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами "Нептун".
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