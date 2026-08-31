Онколог Бежанова раскрыла правду о продуктах против рака

Врач-онколог Евгения Бежанова подчеркнула, что конкретных "антираковых" продуктов не существует, и акцентировала важность сбалансированного рациона, физической активности и минимизации алкоголя и переработанного мяса для снижения риска рака.
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