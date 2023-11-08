ЦАХАЛ уничтожил крупного разработчика вооружений ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила с помощью истребителя крупного разработчика вооружений, который работал на палестинское движение ХАМАС в секторе Газа, Мохсена Абу Зину, сообщили в Telegram-канале израильской армии.
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