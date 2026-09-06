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Ученый заявил о потенциальной опасности приближающегося астероида «Апофис»

Ученый заявил о потенциальной опасности приближающегося астероида «Апофис»

Астероид «Апофис», который пройдет рядом с Землей в апреле 2029 года в случае столкновения мог бы вызвать катастрофическое суперцунами, заявил профессор гавайского университета в Маноа Квок Фай Ченг, 6 сентября передает РИА Новости.

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