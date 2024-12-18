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МВД Узбекистана отреагировало на задержание своего гражданина по делу генерала Кириллова

МВД Узбекистана отреагировало на задержание своего гражданина по делу генерала Кириллова

Министерство внутренних дел (МВД) Узбекистана проверяет причастность своего гражданина к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

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