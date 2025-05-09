Памятники снесли, но не уничтожили память. День Победы в Нарве

Жители Нарвы и гости приграничного города возложили цветы к местам, где стояли привычные для них советские памятники, снесенные властями или «декоммунизированные» в соответствии с законами современной Эстонии, 9 мая сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
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