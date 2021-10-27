Мировое обозрение

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Лауреатов Нобелевской премии мира пригласили в Осло на церемонию вручения

Лауреатов Нобелевской премии мира пригласили в Осло на церемонию вручения

Нобелевский комитет Норвегии решил вручать Нобелевскую премию мира в очном формате. Вручение пройдет в Осло 10 декабря, сообщает пресс-служба комитета.

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