Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 583 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Этот петушара хотя бы представляет себе масштаб возможного удара России в ответ на его провокацию?!!!Макрон объявил Ро...
  • Владимир Моргунов
    Для сказанного, не обязательно быть КОРЕЕВОДОМ, хватит и ОЛЕНЕВОДА !!Кореевед прокомме...
  • федор
    Макарон это конченный бес и пидорок , который своим язычком метёт как помелом . Жалкий ублюдочный человечек !!!!!«Он исчезнет навс...

Просрочка по кредитным картам в России обновила рекорд

Просрочка по кредитным картам в России обновила рекорд

По итогам января проблемные долги россиян по кредитным картам, то есть просроченные более чем на 90 дней, выросли более чем на четверть (27 процентов) в годовом выражении, впервые превысив 0,5 триллиона рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх