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Серия взрывов в Запорожской области: Армия России отражает удары врага (ФОТО, КАРТА)

Серия взрывов в Запорожской области: Армия России отражает удары врага (ФОТО, КАРТА)

Серия взрывов прогремела сегодня в Запорожской области: Армия России отражает удары врага. Сообщается о взрыве у пгт Мирное в Мелитопольском районе области, также не менее 6 взрывов слышали жители Токмака.

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