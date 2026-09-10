Марганец вместо дорогих никеля и кобальта: LG добилась прорыва в разработке LMR-аккумуляторов для электромобилей

Эти батареи могут появиться в машинах General Motors LG Energy Solution совместно с Сеульским национальным университетом добилась заметного прогресса в разработке литий-марганцевых аккумуляторов (LMR), которые рассматриваются как потенциально более дешевая альтернатива распространенным LFP-батареям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым