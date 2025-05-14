Шахназаров: разработка списка лучших фильмов для школ не займет много времени

Перечень из 100 лучших советских и российских художественных фильмов, который поручил Минпросвещению РФ разработать президент России Владимир Путин, могут начать показывать в российских школах уже в этом учебном году.
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