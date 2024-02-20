Автомат с процессорами для азартных японцев

В Японии можно наткнуться на автоматы, внутри которых находятся процессоры для компьютера. За сумму, которая примерно равна 300 рублей, азартные местные жители и туристы могут испытать удачу и вытащить себе дорогой современный процессор.
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