Китай все же отправит больше панд в США

Власти Китая все же решили передать больше панд зоопаркам США. В ходе брифинга в четверг, 22 февраля, представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил, что китайские власти подписали соглашение с зоопарком Сан-Диего о международном сотрудничестве в области защиты больших панд.