Китай все же отправит больше панд в США

Власти Китая все же решили передать больше панд зоопаркам США. В ходе брифинга в четверг, 22 февраля, представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил, что китайские власти подписали соглашение с зоопарком Сан-Диего о международном сотрудничестве в области защиты больших панд.
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