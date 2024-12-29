Бомба, с работающим таймером: Таджики массово получают русские паспорта Константин Двинский В 1995 году Россия и Таджикистан заключили соглашение о двойном гражданстве.
Свою функцию соглашение о двойном гражданстве в своё время выполнило, теперь эту лабуду необходимо прекратить!
Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!
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3 час.
нн
наталья никифорова
Мало того, что надо запретить двойное гражданство надо еще и перепроверить всех, кто из мигрантов уже получил Российское , а кроме того, всех тех, кто поносит нашу страну и субсидирует ВСУ необходимо лишить российского гражданства, а для этого надо удалить статью Конституции о невозможности лишить гражданства людей рожденных в России. Не может человек быть слугой двух господ и присягать на верность государствам, которые считают нас врагами. Хватит уже тянуть резину. Вечно мы тянем с любыми решениями, пока ситуация не переходит в необратимую и грозит распадом страны.
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1 час.
леонид рыбаков
чиновники так заняты своими проблемами по созданию бизнес плана после назначения что о проблемах страны они вспоминают когда им только прикажут и напомнят . Вспомните что говорил Володин и затыкал рты тем кто поднимал тему о мигрантах и вдруг озарение пришло ( с верху показали не правильно думаешь -там тоже переобулись ) И запел соловьем о вреде миграции . ПРОДАЖНЫЕ ЛИЖ БЫ У ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОДЕРЖАТСЯ КАК МАЛЬЧИШИ ПЛОХИШИ ...Я ЛИЧНО НИ ОДНОГО ЗАКОНА НЕ ЗНАЮ ЧТО БЫ БЫЛ ПРИНЯТ КОНКРЕТНО ДЛЯ КОРЕННОГО ГОСУДАРСТВО ОБРАЗУЮЩЕГО НАРОДА ---ТОЛЬКО ВЫПЛАТЫ ЕСЛИ ПОЙДЕШЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ И ТО ДУРЯТ
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21 мин.
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