Свою функцию соглашение о двойном гражданстве в своё время выполнило, теперь эту лабуду необходимо прекратить!

Владислав Владислав Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!

нн наталья никифорова Мало того, что надо запретить двойное гражданство надо еще и перепроверить всех, кто из мигрантов уже получил Российское , а кроме того, всех тех, кто поносит нашу страну и субсидирует ВСУ необходимо лишить российского гражданства, а для этого надо удалить статью Конституции о невозможности лишить гражданства людей рожденных в России. Не может человек быть слугой двух господ и присягать на верность государствам, которые считают нас врагами. Хватит уже тянуть резину. Вечно мы тянем с любыми решениями, пока ситуация не переходит в необратимую и грозит распадом страны.