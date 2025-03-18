Стала известна дата первого запуска ракеты Spectrum

Ракета-носитель Spectrum на космодроме Аннейа (Норвегия) / © Isar Aerospace Spectrum предназначена для вывода до 1000 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и 700 килограммов на солнечно-синхронную орбиту.
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