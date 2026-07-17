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Госдума расширила список оснований для высылки мигрантов

Госдума расширила список оснований для высылки мигрантов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который расширяет перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам помимо штрафа будет грозить обязательное выдворение из России.

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