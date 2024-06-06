В Волгограде разработали растительный препарат, заживляющий трофические раны

ВолгГМУ Специалисты Волгоградского медуниверситета создали и собираются до конца года получить патент на мазевый препарат на базе растительных компонентов, который позволяет ускорить заживление различных трофических ран и повреждений в полости рта, а также поможет при серьезных боевых ранениях.
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