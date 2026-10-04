Самсонова проиграла Муховой в третьем круге турнира в Пекине

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой в матче третьего круга теннисного турнира категории WTA 1000 в Пекине.
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