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Царьград

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Ехал на красный: троллейбус насмерть сбил челябинку на Северо-Западе

Ехал на красный: троллейбус насмерть сбил челябинку на Северо-Западе

Трагедия случилась утром 22 января на Комсомольском проспекте.Пешеходный переход не спас: челябинка погибла на зебре, переходя дорогу на зелёный свет.

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