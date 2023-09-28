В миллеровских местных обществах слепых и инвалидов прошел субботник и турнир по шашкам

Совместно организовали уборку мусора и травы около здания по улице Луначарского 3. На вторых соревнованиях по шашкам для лиц с ограниченными возможностями здоровья первое место занял Владимир Королёв, вторым стал Сергей Остапущенко, третьим Валерий Остапущенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии