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Генерация энергии полностью остановлена: электричество в Киеве станет роскошью

Генерация энергии полностью остановлена: электричество в Киеве станет роскошью

  Украинские эксперты жалуются на проблемы с электроснабжением столицы. В результате ударов баллистическими ракетами Киев полностью лишился внутренней генерации электроэнергии, сообщил директор Центра исследований энергетики (ЦЭЦ) Александр Харченко.

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