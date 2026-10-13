Генерация энергии полностью остановлена: электричество в Киеве станет роскошью

Украинские эксперты жалуются на проблемы с электроснабжением столицы. В результате ударов баллистическими ракетами Киев полностью лишился внутренней генерации электроэнергии, сообщил директор Центра исследований энергетики (ЦЭЦ) Александр Харченко.
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