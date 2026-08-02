Вашингтон — Законопроект о санкциях против России, предложенный покойным сенатором Линдси Грэмом*, столкнулся с трудностями в Конгрессе: демократы и часть республиканцев встревожены новыми торговыми полномочиями, которыми он наделит президента Дональда Трампа.
США готовят "кувалду" против России. Осторожно: рикошет будет болезненным
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Читая статьи и слушая тв прихожу в недоумение.Нас что волнует? Ведь мы с США почти не торгуем. А куда денутся те, кому США грозит чем-то , если нашу нефть будут покупать. У кого они будут покупать? Я знаю. Друг у друга будут покупать. Трамп хорошо знает, что он не в силах запретить покупать у России нефть. И разыгрывает фарс. Для успокоения своих ястребов. А вот то, что цены вверх поползут после таких запретов, так это точно. Ну и кто от этого выиграет? Учитывая то, что основные производители нефти не могут её продавать в настоящее время. Выиграет США, РОссия.
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