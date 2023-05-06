«Аякс» лишился шансов на чемпионство в Нидерландах. Клуб отстает от «Фейеноорда» на 10 очков за 3 тура до конца

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В 31-м туре чемпионата Нидерландов команда из Амстердама сыграла вничью с АЗ – 0:0. За 3 тура до конца чемпионата «Аякс» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка.