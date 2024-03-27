Hexworks выпускает обновление Lords of the Fallen 1.1.637 для всех платформ Обновление v1.1.637 ...

Hexworks выпускает обновление Lords of the Fallen 1.1.637 для всех платформОбновление v1.1.637 для Lords of the Fallen включает исправления проблем с многопользовательской игрой и визуальных дефектов, что значительно улучшает игровой процесс.
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