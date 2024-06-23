Итальянская компания выдавала машины Chery за свои, но получила штраф 6 млн евро

Итальянский автопроизводитель DR Automobiles выдавал импортированные автомобили китайской автокомпании Chery за свои собственные, однако это обстоятельство вскрылось и компания была оштрафована на 6 млн евро по решению Антимонопольного управления Италии (AGCM).
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