Недавнее заявление Трампа о переговорах с Россией и Китаем по поводу ядерного разоружения вошло в интересный контрапункт с позицией МИД России Источник изображения: RT Константин Воронцов, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ МИД), выступая в ООН, назвал идеи «о коротком пути к ядерному нулю», предполагающие немедленный отказ от ядерного оружия и его запрет, нереалистичными и контрпродуктивными.