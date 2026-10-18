Недавнее заявление Трампа о переговорах с Россией и Китаем по поводу ядерного разоружения вошло в интересный контрапункт с позицией МИД России Источник изображения: RT Константин Воронцов, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ МИД), выступая в ООН, назвал идеи «о коротком пути к ядерному нулю», предполагающие немедленный отказ от ядерного оружия и его запрет, нереалистичными и контрпродуктивными.
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