ИИ-модели OpenAI и суперкомпьютер Venado встанут на защиту национальной безопасно...

ИИ-модели OpenAI и суперкомпьютер Venado встанут на защиту национальной безопасности СШАЛос-Аламосская национальная лаборатория США (LANL) заключила соглашение с OpenAI об использовании моделей серии o на ИИ-суперкомпьютере Venado.
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