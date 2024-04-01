В Госдуме пообещали провезти Буданова* по России с комфортом

Главу Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) повезут в вагоне для заключенных по российской железной дороге с комфортом, когда арестуют.
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