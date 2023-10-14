RuNews
MainБлогЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews

124 подписчика

Дефицит питательных веществ у самых маленьких: как его распознать и предотвратить

Начало прикорма — ответственный этап. Вот как сделать рацион ребенка сбалансированным и питательным. Кормление малыша в возрасте от одного года до трех лет — непростая задача, так как в этот период большинство детей переходит с грудного молока и смесей на более взрослую пищу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх