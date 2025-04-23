"Тальков сам виноват": продюсер Толмацкий – о приговоре в деле об убийстве певца

Global Look Press/Russian Look/Evguenii Matveev 23 апреля в Санкт-Петербурге Валерию Шляфману, концертному директору певца Игоря Талькова, огласят приговор по громкому делу об убийстве исполнителя, который был застрелен в ходе концерта в Петербурге в 1991 году.