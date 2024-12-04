Прекрасен и ядовит: в лесах Сочи появились плоды на «новогоднем» дереве с недоброй славой

Прекрасен и ядовит: в лесах Сочи появились плоды на «новогоднем» дереве с недоброй славойВ лесах под Сочи в это время можно увидеть яркие плоды на хвойном дереве, которое издали можно вполне принять за украшенную новогоднюю елку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии