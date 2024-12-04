Прекрасен и ядовит: в лесах Сочи появились плоды на «новогоднем» дереве с недоброй славой

Прекрасен и ядовит: в лесах Сочи появились плоды на «новогоднем» дереве с недоброй славойВ лесах под Сочи в это время можно увидеть яркие плоды на хвойном дереве, которое издали можно вполне принять за украшенную новогоднюю елку.