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«Это просто фарс»: американский профессор о «мирном плане» Трампа

«Это просто фарс»: американский профессор о «мирном плане» Трампа

Мирные инициативы Трампа заведомо нереализуемы, потому что их не примет ни Киев, ни Москва. Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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