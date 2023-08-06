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Трамп пообещал в случае переизбрания начать расследования в отношении Байдена

Трамп пообещал в случае переизбрания начать расследования в отношении Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп 5 августа заявил, что в случае переизбрания на пост главы американской администрации немедленно инициирует расследования по всем возможным правонарушениям действующего американского лидера Джо Байдена и его семьи.

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