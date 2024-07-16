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«Его подставил Пригожин»: неожиданный поворот в деле освобождённого из СИЗО генерала Попова

«Его подставил Пригожин»: неожиданный поворот в деле освобождённого из СИЗО генерала Попова

БлокнотРУ Генерал Иван Попов освобождён из СИЗО и переведён под домашний арест. Такое решение сегодня принял военный суд.

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Комментарии
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Катерина
Китай-то   ТУТ   причём?
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2 час.
НЗ
Николай Зюзин
Основной и главный вопрос . Где металл на 130 лямов? Он есть или его продали? Все остальные домыслы и рассуждения пусть засунут себе а зад.
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2 час.
Игорь Василевский
Чем не умнее очередной &quot;писатель&quot;, тем злостнее ему кажется фигура Пригожина. И террорист, и мятежник, и вор и... Нет бы заглянуть в УК РФ и ознакомиться с формулировками. Но вся эта шумиха вокруг Пригожина призвана увести читателя от основной мысли - а что, он, Пригожин, был не прав в критике Шойгу и ко?? И сколько бы мы еще топтались на месте и как долго продолжалось бы разграбление бюджета МО?? Почему нового оружия не хватает? 11трлн уворованных денег это 2 годовых бюджета МО.   И почему такой писака не отдает себе отчет в том, что на передовой гибнут наши парни?? А это не родившиеся дети, наши, славяне?? За что они теряют свои жизни? За будущее страны или очередную дачу условного Иванова?
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1 час.

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