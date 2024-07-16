«Его подставил Пригожин»: неожиданный поворот в деле освобождённого из СИЗО генерала Попова

Игорь Василевский

Чем не умнее очередной "писатель", тем злостнее ему кажется фигура Пригожина. И террорист, и мятежник, и вор и... Нет бы заглянуть в УК РФ и ознакомиться с формулировками. Но вся эта шумиха вокруг Пригожина призвана увести читателя от основной мысли - а что, он, Пригожин, был не прав в критике Шойгу и ко?? И сколько бы мы еще топтались на месте и как долго продолжалось бы разграбление бюджета МО?? Почему нового оружия не хватает? 11трлн уворованных денег это 2 годовых бюджета МО. И почему такой писака не отдает себе отчет в том, что на передовой гибнут наши парни?? А это не родившиеся дети, наши, славяне?? За что они теряют свои жизни? За будущее страны или очередную дачу условного Иванова?