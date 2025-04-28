Карающие дропперов поправки в УК подготовили в правительстве

В правительстве РФ подготовили поправки в Уголовный кодекс, которые установят ответственность для дропперов – людей, которые под влиянием злоумышленников или за деньги оформляют или передают свои банковские карты или наличные денежные средства мошенникам, "Ведомости" в понедельник, 28 апреля 2025 года.