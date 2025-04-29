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Любушкин набрал 1-е очко в плей-офф-2025. У защитника «Далласа» передача, «плюс 1» и 2 блока за 17:26 с «Колорадо»

Защитник «Далласа» сделал передачу в 5-й игре 1-го раунда Кубка Стэнли против «Колорадо» (6:2, 3-2 в серии).

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