Стало известно за сколько продали квартиру Зеленского в Крыму

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте продали на открытом аукционе за 44,3 млн рублей Национализированную квартиру президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены продали на открытом аукционе.
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