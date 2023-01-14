Улицы перекроют в Алматы из-за съёмок фильма

Жителей просят с пониманием отнестись к съёмочному процессу. В управлении городской мобильности Алматы предупредили, что в связи с проведением съёмок художественного фильма будут временно перекрыты участки улиц: 15 января с 10 до 14 часов – улица Жибек Жолы от Бузурбаева до Парка имени Горького; 16 января с 19 до 2 часов – улица Тимирязева от Жандосова до Розыбакиева; 18 января с 1 до 6 часов - улица Богенбай батыра от Достык доУалиханова; 18 января и 19 января с 3 до 7 часов – улица Курмангазы от Назарбаева до Тулебаева.