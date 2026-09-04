"Оренбург" продлил контракт с Хорди Томпсоном до лета 2030 года

Футбольный клуб "Оренбург" объявил в Telegram о продлении контракта с чилийским полузащитником Хорди Томпсоном до лета 2030 года.
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