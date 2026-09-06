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Булимия, борьба с зависимостями, разрыв с девушкой, лежачий отец. Что было дальше с Сергеем Детковым

Булимия, борьба с зависимостями, разрыв с девушкой, лежачий отец. Что было дальше с Сергеем Детковым

Член команды КВН «Сборная Запорожья» еще в юности решил связать судьбу с юмором, а широкую популярность обрел благодаря российскому шоу «Что было дальше?» Из проекта Сергей Детков ушел на пике славы, столкнувшись с рядом психологических проблем.

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