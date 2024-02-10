Озверевшие абу-бандиты в Ставрополье избили участника CBO на костылях. Когда-нибудь это закончиться?

ВЧ

Владимир Черноморский

Поражаюсь, сначала напускали животных , а теперь пожинаем плоды, людям у которых нет ничего человеческого не место в нашей стране, неужели до нашей власти всё никак не доходит. Они уже перешли все красные линии, обычные бандиты, которые глумятся над жителям нашей страны. За что получают зарплату наши силовые структуры, таких фактов полная телега м по всей России. Инородцы чувствуют себя безнаказанно, для них закон не писан