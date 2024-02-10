Интересная жизнь с Vera Star Очередной вопиющий случай с избиением ветерана CBO бандой абу-бандитов, произошел на Ставрополье.
Озверевшие абу-бандиты в Ставрополье избили участника CBO на костылях. Когда-нибудь это закончиться?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЧ
Владимир Черноморский
Поражаюсь, сначала напускали животных , а теперь пожинаем плоды, людям у которых нет ничего человеческого не место в нашей стране, неужели до нашей власти всё никак не доходит. Они уже перешли все красные линии, обычные бандиты, которые глумятся над жителям нашей страны. За что получают зарплату наши силовые структуры, таких фактов полная телега м по всей России. Инородцы чувствуют себя безнаказанно, для них закон не писан
Ответить
1 час.
Михалыч
Преступление правоохранителей не защищать бойцов СВО! Сколько это может длиться?! И как могло ФСБ на замечать, что это спланированная кампания америкосов и их пособников в России.
Ответить
1 час.
Александр Рожков
Господа! Выбирайте Путина! Он все исправит!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии