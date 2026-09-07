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Скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Попова

Скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Попова

Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщила пресс--служба Московского драматического театра имени Пушкина, в котором актриса проработала 60 лет.

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