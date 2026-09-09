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«Почта России»: бумажные телеграммы живут, потому что они нужны

«Почта России»: бумажные телеграммы живут, потому что они нужны

В эпоху интернета и мессенджеров некоторые считают, что бумажные телеграммы стали анахронизмом, но «Почта России» уверяет: этот сервис по-прежнему востребован, в том числе в Екатеринбурге.

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