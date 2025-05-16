День Балтийского флота: когда отмечают, история и значение праздника

Этот праздник подчёркивает значение Балтийского флота в истории России, его вклад в оборону и развитие государства, а также отдает дань памяти поколению морских офицеров и матросов, защищавших страну на водных рубежах.
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