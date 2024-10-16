НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Форвард «Ботафого» Луис Энрике Андре набрал 2+1 в матчах Бразилии с Чили и Перу в отборе ЧМ-2026. У его партнера по клубу Игора Жезуса 1+1

23-летний вингер установил окончательный счет в матче 10-го тура отбора ЧМ-2026 с Перу (4:0) ударом из окрестностей штрафной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх