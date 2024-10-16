Форвард «Ботафого» Луис Энрике Андре набрал 2+1 в матчах Бразилии с Чили и Перу в отборе ЧМ-2026. У его партнера по клубу Игора Жезуса 1+1

23-летний вингер установил окончательный счет в матче 10-го тура отбора ЧМ-2026 с Перу (4:0) ударом из окрестностей штрафной.
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