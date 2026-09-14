Уэльс, Шотландия и Ольстер подписали меморандум о праве на выход из Британии

Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии — Мишель О’Нил, Рун ап Иорверт и Джон Суинни — подписали меморандум о взаимопонимании, который закрепляет право этих регионов на самоопределение и проведение референдумов о выходе из Соединённого Королевства.