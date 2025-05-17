Сенатор Блюменталь раскритиковал ответ World Liberty Financial как «крайне недостаточный

Сенатор Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута) в пятницу обрушился на криптостартап семьи Трампов World Liberty Financial (WLFI) за «чрезвычайно неполный» ответ на запрос Сената о прозрачности бизнес-практик компании.
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