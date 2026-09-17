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Квеквескири: «Удаление Бардачева помогло «Факелу» более дисциплинированно сыграть в обороне со «Спартаком»

Квеквескири: «Удаление Бардачева помогло «Факелу» более дисциплинированно сыграть в обороне со «Спартаком»

Бывший капитан «Факела» Ираклий Квеквескири оценил итог матча 9-го тура РПЛ между воронежским клубом и «Спартаком» (0:1).

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